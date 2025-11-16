Incendio in un magazzino cinese su via Casilina: operazioni complesse, Vigili del Fuoco al lavoro da 17 ore

Un grave incendio è divampato ieri sera intorno alle 19 all’interno di un magazzino situato in via Casilina 1428-M. La struttura, di circa mille metri quadrati e di proprietà di cittadini cinesi, conteneva diversi articoli di vario genere. Sul posto stanno operando da diverse ore i Vigili del Fuoco con cinque autobotti, oltre al capo turno e al funzionario di guardia. Le operazioni di spegnimento del rogo sono estremamente complesse e vanno avanti da tantissime ore.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero divampate in pochissimo tempo all'interno del magazzino. Nessuna persona è rimasta coinvolta, e per il momento non si registrano feriti o intossicati dal fumo. Una volta concluse le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco procederanno alla messa in sicurezza dell’intera area interessata, al fine di evitare ulteriori rischi.

Come abbia fatto l'incendio a divampare, non è ancora chiaro. Le operazioni di spegnimento sono complicate, e vanno avanti senza sosta da ieri sera. Nella zona la presenza di fumo è asfissiante, e in tanti hanno deciso di chiudere le finestre per non inalare le sostanze tossiche che si sono sprigionate a causa dell'incendio.