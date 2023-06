Incendio in un appartamento alla Balduina: 21enne salva una coppia di anziani Un 21enne ha salvato due anziani da un incendio divampato all’interno di un’abitazione in via Alfredo Fusco in zona Balduina a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio alla Balduina

Una storia che sarebbe potuta finire in tragedia, ma che si è conclusa con il lieto fine è quella di una coppia di anziani rimasti coinvolti in un incendio, ma che sono stati salvati da un ventunenne. La vicenda è avvenuta nella mattinata di oggi, martedì 27 giugno, quando un rogo è divampato all'interno di un'abitazione al secondo piano di un palazzo in via Alfredo Fusco in zona Balduina a Roma.

Non è chiaro cosa abbia provocato il rogo e da dove sia divampato. Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 11 quando le fiamme hanno bruciato all'interno dell'abitazione in cui vivono i due anziani. Ad intervenire in loro aiuto prontamente come riporta la testata locale Zona Roma Nord è stato un ragazzo di ventuno anni, che vive all'interno dello stesso palazzo. Il giovane, sapendo che nell'appartamento abitavano i due anziani, è intervenuto per trarli in salvo, portandoli fuori casa e poi fuori dall'edificio. Nel frattempo è arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, che sono giunti sul posto e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Presente sul posto anche il personale sanitario in ambulanza.

I pompieri in breve tempo hanno domato l'incendio, mentre i paramedici hanno trasportato in ospedale uno dei due anziani, un uomo sulla settantina, le cui condizioni di salute erano tali, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Arrivato in ospedale al pronto soccorso del Policlinico Agostino Gemelli, i medici lo hanno preso in carico e sottoposto agli accertamenti del caso. Come si apprende ha riportato delle gravi ustioni, che ne hanno richiesto il ricovero.

Residenti soccorsi con autorespiratore al Portuense

Sempre di stamattina, intorno alle ore 10 invece l'incendio che si è sviluppato al civico 44 di via Francesco Saverio Solari, una parallela di via Portuense all'altezza dell'ospedale San Camillo Forlanini. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo, con due squadre, un'autoscala, un'autobotte, il Carro Teli e il Carro Aria TA/6. I residenti sono stati accompagnati fuori dal palazzo con l'aiuto dell'autorespiratore, per evitare che respirassero il fumo.