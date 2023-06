Incendio in via Portuense, brucia appartamento al primo piano: residenti soccorsi con autorespiratore A fuoco un appartamento in una delle parallele di via Portuense, a pochi passi dall’ospedale San Camillo Forlanini. Alcune persone sono state trasportate con l’autorespiratore per evitare inalazioni di fumo.

A cura di Beatrice Tominic

Si è sviluppato verso le ore 10 circa all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina in via Francesco Saverio Solari, al civico 44, una parallela di via Portuense all'altezza dell'ospedale San Camillo Forlanini, da cui dista qualche centinaio di metri.

In breve tempo, non appena scattato l'allarme, i vigili del fuoco hanno raggiunto il palazzo in cui si trova l'appartamento coinvolto nel rogo, una struttura composta da quattro piani. Le operazioni di spegnimento sono durate più di un'ora: ancora in corso, a quasi due ore dallo scoppio dell'incendio, le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dall'edificio.

L'intervento dei vigili del fuoco

Non appena scattato l'allarme, la Sala Operativa ha inviato in via Francesco Saverio Solari due squadre di vigili del fuoco che hanno raggiunto l'edificio con un'autoscala, un'autobotte, il Carro Teli e il Carro Aria TA/6.

Non appena arrivati sul posto, i pompieri sono entrati nell'abitazione e hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Prima, però, hanno subito provveduto a portare in salvo le persone che si trovavano al suo interno: gli individui, probabilmente residenti, sono stati accompagnati fuori dallo stabile con l'ausilio dell'autorespiratore per evitare che potessero inalare il fumo presente nell'abitazione.

Subito dopo, una volta uscite, le persone trasportate all'esterno dell'appartamento sono stati affidati dalle cure degli operatori del personale sanitario, presenti sul posto. Secondo le prime informazioni, nessuna persona fra loro è in pericolo di vita, ma potrebbero essere, invece, numerosi i danni riportati a seguito dell'incendio.