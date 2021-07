in foto: Immagine di repertorio

Incedio in un appartamento in via dei Monti di Primavalle, dove un ragazzo di tredici anni è rimasto intossicato ed è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Le fiamme sono divampate nella mattinata di oggi, giovedì primo luglio. Non è chiaro al momento cosa le abbia originate e da dove siano partite. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle 10.30 quando è arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, per una richiesta d'intervento nel quadrante Nord Ovest della Capitale. L'incendio è divampato in un'abitazione all'altezza del civico 186. Sul posto è tempestivamente arrivata la squadra 8A della sede Monte Mario, che è entrata all'interno dell'appartamento dalla porta principale. Dentro c'era un adolescente, che i pompieri hanno preso e portato in salvo fuori dall'abitazione.

Tredicenne lievemente intossicato

Il tredicenne rimasto intossicato in maniera lieve, è stato affidato al personale sanitario arrivato in ambulanza, che lo ha sottoposto agli accertamenti del caso. Nel frattempo il rogo ha coinvolto diverse stanze dell'appartamento, bruciato mobili e oggetti d'arredamento. Una volta messo in sicurezza il giovane, i pompieri hanno svolto le operazioni di spegnimento, fino ad estinguerlo, per poi passare alla conta dei danni. L'appartamento è stato interdetto, mentre le fiamme non hanno fortunatamente riguardato altre abitazioni del palazzo e non sono rimaste coinvolte altre persone. Per il tredicenne la paura è stata tanta, ma ora sta bene.