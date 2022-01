Incendio in un appartamento a Ciampino: diversi intossicati e un ustionato Incendio a Ciampino, dove stamattina sono intervenuti i vigili del fuoco all’interno di un appartamento. Il bilancio è di diversi intossicati e di un ustionato.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio a Ciampino

Diverse persone sono rimaste intossicate e una ustionata in un incendio che è divampato all'interno di un appartamento al secondo piano di un palazzo in via di Morena 226 a Ciampino. Il rogo si è originato poco prima delle ore 9 all'interno di un edificio di quattro piani. Non è chiaro cosa abbia provocato l'incendio, se sia stato il corto circuito di una stufetta o di un elettrodomestico, oppure se le fiamme si siano propagate da una candela accesa. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono intervenuti i pompieri con le squadre 15/A 12/A AS/6 AB/12 C/TELI TA/6. I vigili del fuoco hanno lavorato per liberare e mettere in salvo diversi residenti, che sono rimasti intrappolati all'interno. Impossibilitati ad uscire, il fumo denso li ha raggiunti, intossicandoli. Una persona è invece rimasta ustionata e ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche.

Liberati e messi in sicurezza, i cittadini sono stati presi in carico dal personale sanitario nel frattempo giunto con diverse ambulanze, che ha trasportato intossicati e ustionato in ospedale. Arrivati al pronto soccorso, sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso. Il ferito fortunatamente ha presentato lievi ustioni, che sono state medicate. Durante le operazioni di spegnimento del rogo gli appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale. Domato il rogo, prima di far rientrare i residenti all'interno delle proprie case è stata la volta delle verifiche alla stabilità dell'edificio, rispetto alle quali sta procedendo il funzionario di servizio. Presenti le forze dell'ordine per gli accertamenti di propria competenza.