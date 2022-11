Incendio in sala operatoria al San Camillo: paziente ustionato durante intervento chirurgico L’ospedale San Camillo ha aperto un’inchiesta interna per far luce sul principio d’incendio, che si è sviluppato in una sala operatoria durante un intervento chirurgico.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Momenti di paura all'ospedale San Camillo di Roma, dov'è scaturito un principio d'incendio sul quale è stata aperta un'inchiesta interna. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, giovedì 24 novembre, e sono avvenuti all'interno di una delle sale del blocco operatorio cardiovascolare. Un principio d'incendio, che in breve tempo è stato estinto dai vigili del fuoco, ma nel quale è rimasto ustionato un paziente, che ha riportato lesioni cutanee da calore. Secondo le informazioni apprese l'équipe medica era impegnata in un intervento chirurgico su un paziente quando, per cause non note e in corso d'accertamento da parte della Direzione sanitaria dell'ospedale, si è originato un principio d'incendio.

Il paziente che era sdraiato sul lettino operatorio ne è rimasto parzialmente ustionato ed è stato sottoposto ad accertamenti per le lesioni riportate. I medici lo hanno tempestivamente spostato in un'altra sala proprio accanto, hanno avvisato i famigliari di quanto successo e hanno portato a termine l'operazione, che è andata a buon fine. Sul posto data l'emergenza è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno estinto il principio d'incendio in pochi minuti e messo in sicurezza i locali della struttura sanitaria.

Presente dato l'accaduto anche gli agenti della Polizia di Stato, per gli accertamenti di competenza. L'ospedale San Camillo ha spiegato all'Agenzia Dire che "è stata ripristinata la piena funzionalità del blocco operatorio cardiovascolare. La direzione dell'azienda ospedaliera ringrazia tutti i professionisti che sono intervenuti tempestivamente per evitare ulteriori conseguenze".