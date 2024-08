video suggerito

Incendio in autostrada a Roma Sud danneggia la fibra ottica: traffico e code Si procede su una sola corsia lungo la Diramazione Roma Sud tra Monteporzio Catone e il bivio Milano-Napoli. Un incendio nella notte ha danneggiato la fibra ottica, chiusa parte della carreggiata per un cantiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Traffico e code lungo la D19 Diramazione Roma Sud tra Monteporzio Catone e il bivio Milano-Napoli per lavori dopo un incendio. Il rogo si è sprigionato nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 agosto. Autostrade per l'Italia ha informato gli automobilisti dei disagi. A bruciare per cause non note e ancora in corso d'accertamento, forse per una sigaretta lanciata dal finestrino, sono state delle sterpaglie, che crescevano a ridosso di uno spartitraffico all'altezza del chilometro 16 in direzione Roma. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e segnalando la presenza del rogo.

L'incendio ha danneggiato la fibra ottica

I vigili del fuoco intervenuti nelle scorse ore hanno domato l'incendio, che ha però danneggiato la fibra ottica. Verso l'una è stato predisposto un cantiere per i lavori di ripristino della fibra ottica, dunque parte della carreggiata è stata chiusa per agevolare l'intervento e per permettere agli operai di lavorare in sicurezza. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code.

Circolazione lungo un'unica corsia, traffico e code

La circolazione procede lungo un'unica corsia in attesa che terminino i lavori per ripristinare la fibra ottica, poi il cantiere verrà tolto e la viabilità ripristinata nel minor tempo possibile, fa sapere sempre Autostrade. Chiusa la stazione di San Cesareo verso l'A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia ai viaggiatori di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone. Presenti sul posto per coordinare le operazioni e per controllare la viabilità gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.