Incendio in appartamento a Fara Sabina: morto il proprietario anziano e invalido Tragedia a Fara Sabina, dove un incendio è divampato in un appartamento in via Borgo Nuovo. Nel rogo è morto il proprietario di casa, un anziano invalido.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è morto in un incendio divampato all'interno di un appartamento in via Borgo Nuovo nel Comune di Fara Sabina, in provincia di Rieti. Da quanto si apprende la vittima è il proprietario di casa, un anziano di ottantasette anni invalido, che non è riuscito a mettersi in salvo e del quale non sono per ora state rese note le generalità. Il rogo risale al primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 marzo, e si è verificato nella frazione di Corese Terra. Secondo quanto ricostruito finora l'uomo stava cercando di accendere il camino servendosi di una bottiglia di alcol. Ma la fiamma è tornata indietro, provocando un incendio. Per gli accertamenti di propria competenza per ricostruire la dinamica dell'accaduto hanno lavorato i carabinieri della Stazione di Passo Corese.

A dare l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 sono stati i vicini di casa, che hanno chiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco. Sul posto all'indirizzo indicato arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma è stata la squadra 5/A di Montelibretti. I pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo, che hanno estinto in breve tempo.

Una volta domate le fiamme che hanno divorato l'appartamento, al suo interno hanno trovato il corpo del proprietario di casa, che non è riuscito ad uscire in tempo all'esterno e non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Presenti sul posto i carabinieri di competenza territoriale e la polizia giudiziaria, per i rilievi di rito. Terminato l'intervento dei vigili del fuoco la salma è stata rimossa e trasferita in obitorio per essere sottoposta ad eventuali successivi accertamenti.