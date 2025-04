video suggerito

Incendio devasta una villetta a Frosinone, famiglia si sveglia tra le fiamme: una 75enne in ospedale Gli inquilini della villetta sono stati portati tutti in salvo. Appena hanno sentito il crepitio delle fiamme si sono svegliati, riuscendo a uscire di casa prima che il fuoco distruggesse tutto.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incendio all'alba di oggi a Casalvieri, in provincia di Frosinone. Un edificio è andato a fuoco in via Serravoglia, a ridosso della strada provinciale 70, ed è stato interamente devastato dalle fiamme. Gli inquilini dell'abitazione si sono salvati: sono stati svegliati dal fumo che ha invaso la casa e dal crepitio delle fiamme, e sono riusciti a uscire prima che il fuoco li raggiungesse. Una donna ha avuto un malore a causa dello spavento ed è stata portata all'ospedale Santissima Trinità di Sora per accertamenti. Le sue condizioni di salute però, sarebbero buone.

Cosa abbia causato l'incendio, non è al momento ancora noto. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con due autobotti e i carabinieri della stazione di Sora. Solo una volta che sarà spento l'incendio sarà possibile capire cosa sia accaduto. Nelle prossime ore, sarà inoltre effettuato un sopralluogo per capire se lo stabile sia ancora agibile o meno.

Sarebbero due le famiglie coinvolte nel rogo. A sentirsi male invece, la padrona di casa, una signora di 75 anni che quando ha visto la sua casa devastata dalle fiamme ha accusato un malore, accasciandosi a terra. Paura anche per i vicini di casa, che hanno visto il fumo e temuto le fiamme potessero raggiungere anche la loro abitazione.

Cosa sia accaduto e come mai le fiamme abbiano devastato l'abitazione, non è al momento ancora chiaro. Le indagini chiariranno se sia trattato di un qualche guasto agli impianti della villetta, di una distrazione degli inquilini che magari hanno lasciato qualcosa di acceso, o altro. Al momento, data la situazione, non è ancora accertato da dove e in che modo si siano sviluppate le fiamme.