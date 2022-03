Incendio con colonna di fumo nero: le operazioni di spegnimento durano più di un’ora Nella mattinata di oggi un incendio è divampato in zona Magliana Vecchia, all’interno di un deposito di legno e materiale plastico: la colonna di fumo nero è stata avvistata anche a km di distanza.

A cura di Beatrice Tominic

Nel corso della mattinata di oggi, sabato 12 marzo, si è sviluppato un incendio nella zona di Magliana Vecchia, nel quadrante più a sud ovest della città di Roma: un'alta colonna di fumo nero è apparsa nel cielo limpido di oggi, ben visibile anche a diversi chilometri di distanza. Le fiamme sono divampate, per cause ancora ignote, all'interno di un deposito di pedane e cassette di legno e materiale plastico in via Aristide Faccioli, a ridosso di diverse palazzine e abitazioni. Sul posto, una volta allertate, sono arrivate immediatamente, fra le ore 11 e le 11.30, alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a portare a termine le operazioni di spegnimento, durate più di un'ora.

Foto da Facebook.

Sul posto sono arrivate anche alcune pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a chiudere la strada per agevolare l'intervento dei pompieri. Le cause dell'incendio sono ancora ignote, ma fortunatamente è escluso con certezza il coinvolgimento di persone nell'incendio: non si registrano feriti né intossicati.

Incendio al deposito giudiziario

All'inizio del mese, nella notte fra martedì primo e mercoledì 2 marzo, un altro incendio ha coinvolto il deposito giudiziarioche si trova al civico 729 di via di Settebagni, stavolta nella zona più a nord della città di Roma. Le fiamme hanno colpito circa 500 motorini che si trovavano nel deposito: a causa della vicinanza della struttura in cui ha avuto origine il rogo con la complanare del Grande Raccordo Anulare, la strada è stata chiusa in via precauzionale fino a quando non è stato estinto l'incendio da due squadre giunte sul luogo insieme a due autobotti.