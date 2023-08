Incendio Ciampino, Rocca: “Tenete porte e finestre chiuse, limitate spostamenti e condizionatori” Si è tenuta questa mattina la cabina di regia con il presidente della Regione Francesco Rocca, Asl e Arpa Lazio per definire i provvedimenti necessari per la tutela della salute dei cittadini degli otto comuni interessati dall’incendio scoppiato sabato 29 luglio all’EcoLogica2000 di Ciampino.

A cura di Teresa Fallavollita

“La prudenza è il nostro faro. La raccomandazione è ancora quella di fare attenzione, tenere chiuse le porte e le finestre, limitare gli spostamenti allo stretto necessario, lavare con accuratezza la frutta e la verdura ed evitare l'uso degli impianti per l'aria pulendo accuratamente i filtri", queste alcune delle prescrizioni annunciate dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante la conferenza stampa organizzata dopo la cabina di regia di questa mattina, convocata per l'incendio scoppiato sabato 29 luglio nell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti in via Enzo Ferrari, a Ciampino.

Una “zona rossa” per otto comuni

Chiudere porte e finestre, limitare gli spostamenti e l’uso di impianti di climatizzazione, lavare con attenzione frutta e verdura: sono solo alcune delle raccomandazioni sottolineate dal presidente Rocca, sulla base di quanto indicato dalla Asl Roma 6 nelle ore subito dopo l’incendio. Queste misure di sicurezza riguardano un’area di otto comuni, una sorta di zona rossa che comprende Ciampino, Marino, Albano, Grottaferrata, Castel Gandolfo, Ariccia, Lanuvio, Frascati: sono queste le frazioni più colpite dall’incendio e di conseguenza dalle sostanze tossiche ancora presenti nell’aria, come diossina e benzo(a)pirene. Dalle indicazioni è escluso il comune di Roma.

“La prudenza è il faro che deve guidarci. Il nostro dovere è quello di fare di tutto per proteggere la salute delle nostre comunità. Questa è la linea guida – ha affermato il presidente della Regione – Tra poco avremo i nuovi dati dalle centraline Arpa e su quelli verranno modulate le misure della Asl Roma 6 che al momento permangono. Non c'è mai stato un diniego della vendita di alimenti: rimane la richiesta di accuratezza dei lavaggi di frutta e verdura”.

Benzo(a)pirene ancora oltre i limiti, peggiora la diossina

L’Arpa Lazio sta costantemente monitorando la qualità dell’aria: sono stati installati due campionatori ad alto volume, uno all’interno dell’impianto, a breve distanza dall’area dove sono divampate le fiamme, l’altro a circa 600 metri, in direzione dei Castelli Romani, verso dove si è spostata la nube di fumo. Dagli ultimi dati del report di Arpa rilasciati questa mattina, 2 agosto, è possibile notare come i valori dei campioni del 29 e 30 luglio continuano ad essere superiori rispetto al limite. In particolare, il valore della diossina all’interno del sito è superiore a quello del giorno precedente: le diossine all'interno del sito sono infatti salite da 37 a 42 pg/m3. Anche i valori del benzo(a)pirene restano eccessivamente alti, ma sono scesi di molto rispetto a quelli del 29 luglio: se allora il benzopirene era 94 volte il valore limite, il giorno seguente il valore è di 11 (per un valore di riferimento pari a 1).