Incendio Castel Romano, al vaglio la pista della criminalità organizzata: “Fiamme innaturali” Il negozio, vicino all’outlet di Castel Romano e al parco di Cinecittà World, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono durante tutta la notte.

Ci sarebbe la mano della criminalità organizzata dietro l'incendio che ieri notte ha devastato il centro commerciale ‘Orizzonte‘. A riportarlo è l'Agi: da quanto appreso da fonti investigative, le fiamme divampate nel negozio di via del Ponte di Piscina Cupa sarebbero "innaturali per un rogo di origine accidentale". Chi indaga ha spiegato che "il fuoco generalmente cova e poi progredisce, invece in questo caso le fiamme sono partite a mille e l'intera attività è stata travolta da un momento all'altro".

L'incendio al centro commerciale Orizzonte di Castel Romano è divampato poco le 22, distruggendo il negozio in pochissimo tempo. Sul posto sono arrivate quindici squadre di vigili del fuoco, oltre alla polizia per indagare sul caso. Il rogo sembrerebbe avere origine dolosa ma gli inneschi, che sarebbero quindi più di uno, non sono stati ancora rinvenuti.

Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte: l'intera struttura, di circa 3mila metri quadrati, è stata completamente distrutta. Le fiamme, alte dieci metri, erano visibili a chilometri di distanza, mentre una nube di fumo nero ha invaso la Pontina nel tratto tra Pomezia e Roma, causando notevoli difficoltà agli automobilisti di passaggio. L'odore dell'incendio è arrivato fino all'Eur, mentre le persone che abitano nelle zone limitrofe hanno riferito di aria irrespirabile.

A seguito dell'incendio, il centro commerciale di Castel Romano che si trova nelle immediate vicinanze ha fatto sapere che avrebbe aperto alle 14 per scongiurare eventuali pericoli legati al rogo di Orizzonte. Sembra che le strutture adiacenti non abbiano riportato nessun danno.