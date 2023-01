Incendio a Castel Romano, dopo 10 ore sono ancora in corso le operazioni di spegnimento Da più di 10 ore i vigili del fuoco stanno spegnendo l’incendio scoppiato nel grande magazzino Orizzonte di Castel Romano.

A cura di Beatrice Tominic

L’intervento dei pompieri nella struttura a Castel Romano.

Sono partite alle 22.20 di ieri sera, lunedì 30 gennaio 2023, le operazioni di spegnimento del grande magazzino "Orizzonte", a Castel Romano, in via del Ponte Piscina Cupa all'altezza del civico 64. Ma l'incendio non si è ancora placato e squadre di pompieri si trovano sul luogo: non sanno ancora quanto tempo impiegheranno per spegnere tutte le fiamme che hanno devastato gli oltre 3000 metri quadri di struttura.

La segnalazione del rogo è arrivata alla Sala Operativa dei vigili del fuoco dopo una chiamata al Nue, Numero di Emergenza Unico, nella serata di ieri: prontamente le prime squadre di pompieri hanno raggiunto il luogo dell'incendio e hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Più di 10 ore di intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco, non appena allertati, sono arrivati sul luogo dell'incendio con 15 squadre, fra cui due mezzi aeroportuali e hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo: sono più di 10 ore che i pompieri stanno intervenendo per provare ad estinguere le fiamme che hanno colpito la struttura.

Non si sa ancora quanto tempo servirà per placare l'incendio che da ieri sera sta devastando gli oltre 3000 metri quadrati della struttura, già gravemente danneggiata dalle fiamme. In seguito, una volta conclusa questa prima fase di intervento, i vigili del fuoco procederanno con la messa in sicurezza dell'area e, successivamente, con le operazioni di bonifica. Fortunatamente, per il momento, non sembrano essere coinvolte persone nell'incendio.

Le fiamme visibili dalla Pontina

Fin da ieri sera le fiamme, insieme al denso fumo nero, sono state visibili dalla via Pontina: guardando verso la zona commerciale fra Roma e Pomezia, a pochi passi da dove si trovano l'outlet di Castel Romano e il parco divertimenti Cinecittà World, la colonna di fumo e fiamme appariva ben visibile nonostante il buio della notte. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all'origine dell'incendio.