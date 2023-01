Incendio Castel Romano, il fuoco devasta lo store ‘Orizzonte’: le fiamme visibili dalla Pontina Il fuoco è scoppiato a pochi passi dall’outlet di Castel Romano e del parco Cinecittà World. Le fiamme, alte più di dieci metri, sono visibili dalla Pontina.

A cura di Natascia Grbic

Un grosso incendio è divampato poco dopo le 22 a Castel Romano, nella zona commerciale tra Roma e Pomezia. Ad andare a fuoco, in via Piscina di Cupa, lo store ‘Orizzonte'. Sono circa venti i mezzi dei Vigili del Fuoco accorsi sul posto per spegnere l'incendio. Una parte del tetto del negozio è crollato. Sul posto anche carabinieri e polizia, che indagano sulle cause del rogo.

Le fiamme si sono sviluppati a pochi passi dall'outlet di Castel Romano e del parco Cinecittà World, che però non sarebbero interessati dal rogo. Ancora ignote le cause dell'incendio, non è chiaro al momento se sia di origine dolosa o colposa. Al termine delle operazioni di spegnimento si potranno valutare con più chiarezza i motivi che hanno portato al divampare dell'incendio. Ingenti i danni riportati dalla struttura, quasi completamente distrutta dalle fiamme.

Le fiamme, alte più di dieci metri, sono ben visibili dalla Pontina, avvolta da una densa nube di fumo nero. A causa del vento c'è chi dice che l'odore di fumo sta arrivando addirittura fino all'Eur, mentre l'aria nella zona dell'incendio è praticamente irrespirabile. Si stima che ci vorranno ore affinché la situazione torni alla normalità.

Tantissime le persone che stanno assistendo incredule a una scena che mai avrebbero pensato di vedere nella loro vita. Il negozio, conosciuto e frequentato da centinaia di persone ogni giorno, è stato completamente devastato dalle fiamme e non si sa se potrà tornare agibile una volta che queste saranno spente. Il tetto è crollato, e gli interni sono stati mangiati dal fuoco, che non ha lasciato nulla intatto. Ulteriori informazioni saranno diffuse nelle prossime ore, quando le operazioni di spegnimento saranno terminate.