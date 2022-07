Incendio all’Eur, traffico in tilt sul viadotto della Magliana a causa del fumo Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Traffico in tilt sul viadotto della Magliana in entrambe le direzioni.

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi a Roma, in zona Eur. Due squadre di terra dei vigili del fuoco stanno spegnendo le fiamme nei pressi dell'A91. A quanto si apprende il fumo ha creato non pochi disagi al traffico, con code in entrambe la direzioni sul viadotto della Magliana. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Sono stati circa quaranta gli interventi messi in campo dai vigili del fuoco del Comando di Roma nella giornata di oggi. Un incendio boschivo ha interessato la zona della Pisana, per spegnerlo ci sono volute diverse ore. Anche a Bracciano un incendio di sterpaglie ha minacciato la sicurezza della zona, mentre a Fiano Romano hanno preso fuoco delle colture. Nessun rogo ha raggiunto le zone del centro abitato o le aree commerciali.

Nelle ultime settimane, complice le altissime temperature e il vento che in alcuni giorni ha soffiato fortissimo, sono molti gli incendi scoppiati a Roma. Intere zone devastate dalle fiamme, persone costrette a lasciare le proprie abitazioni e trovare alloggi di fortuna, oltre al dramma di esercizi commerciali distrutti e perdite economiche ingenti per i singoli. Anche molti animali sono deceduti in questi roghi, non riuscendo a sfuggire alla fiamme.

Solo nella giornata di ieri due importanti incendi hanno tenuto impegnati i pompieri per ore. Il primo è scoppiato vicino la discarica di Malagrotta, già interessata da un rogo qualche settimana fa. Il secondo è scoppiato invece a Tivoli, nei pressi di via Giuseppe Mazzini. In entrambi i casi le strade sono state chiuse, creando non pochi disagi al traffico veicolare.