Incendio alla pasticceria Andreotti, in fiamme il locale di via Ostiense: vigili del fuoco sul posto Le fiamme sarebbero divampate da un corto circuito: in breve tempo l'incendio ha devastato la pasticceria Andreotti in via Ostiense, operazioni di spegnimento in corso.

A cura di Beatrice Tominic

La pasticceria Andreotti, dove c'è stato l'incendio oggi pomeriggio. Foto da Google Maps.

Paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 dicembre 2024, in via Ostiense, dove una dei locali più noti e storici della capitale, attivi dal 1931 ha preso fuoco. Si tratta della pasticceria Andreotti, punto di ritrovo del quartiere e frequentato da personaggi famosi come Francesco Totti, Carlo Verdone e Ferzan Ozpeteck, soprattutto nel periodo in cui abitava a pochi passi del Gazometro.

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e spegnimento.

Incendio alla pasticceria Andreotti: cosa è successo

Non è ancora chiaro cosa sia successo nella pasticceria di via Ostiense. Ciò che è certo è che fra le 13.45 e le 15.45, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 dicembre, è scoppiato l'incendio che, in breve tempo, si è diffuso nel locale.

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di soccorso e spegnimento domando il fuoco in breve tempo, con due squadre. Le cause del rogo, secondo le prime informazioni emerse, sarebbero da rintracciare in un corto circuito, che ha causato anche un guasto alla linea elettrica in due quartieri: quello di Ostiense e anche Garbatella, dove alcune vie sono rimaste al buio per due ore.

Come stanno clienti e dipendenti della pasticceria Andreotti

Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero persone rimaste ferite o intossicate dall'incendio e dal fumo nella pasticceria, né fra i clienti né fra i dipendenti. Nel frattempo si prosegue con gli accertamenti per chiarire l'accaduto: i tecnici Acea, al momento, hanno riscontrato un problema alla "media tensione" dei cavi elettrici.