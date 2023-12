Incendio al Tmb di Malagrotta: la Procura indaga per rogo doloso La Procura ha aperto un fascicolo per rogo doloso. È l’ipotesi di reato sull’incendio al Tmb di Malagrotta. Sequestrate le telecamere di vidosorveglianza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Rogo doloso è l'ipotesi di reato per la quale la Procura della Repubblica di Roma indaga sull'incendio del Tmb di Malagrotta. I pubblici ministeri hanno sequestrato le telecamere di videosorveglianza interne all'impianto, le cui immagini, come già detto, saranno passate al vaglio attentamente, nel tentativo di accertare le cause che hanno originato le fiamme nel primo pomeriggio della Vigilia di Natale. A coordinare il procedimento il procuratore aggiunto Giovanni Conzo, il quale lo ha aperto arrivata la prima informativa da parte dei vigili del fuoco. I pompieri hanno infatti svolto le prime verifiche all'interno dell'impianto e mandato tutto in Procura. Ora si attende l'esito degli accertamenti tecnici sulle telecamere.

L'ipotesi del dolo per l'incendio al Tmb di Malagrotta

Sull'incendio divampato al Tmb di Malagrotta al momento non si esclude alcuna pista. Tra le ipotesi appunto c'è quella dolosa, sulla quale lavorano gli inquirenti. Non si esclude dunque che qualcuno nel pomeriggio della Vigilia di Natale, quando l'impianto era già chiuso, possa essersi intrufolato al suo interno, per bruciare i rifiuti di proposito. A prendere fuoco sono state montagne di immondizia, che hanno sprigionato una fitta nube di fumo visibile da chilometri di distanza, un rogo che ha impegnato i vigili del fuoco tutta la notte.

Domani una manifestazione davanti al Tmb di Malagrotta

Se una prima informativa dei vigili del fuoco è giunta in Procura domani è la volta di un sopralluogo della Commissione parlamentare sulle Ecomafie. Per l'occasione i cittadini e il Comitato ‘Valle Galeria Libera' alle ore 10 hanno annunciato una manifestazione nel piazzale all'ingresso dell'impianto in via del Casale Lumbroso 495. Un sit-in per dire "Basta impianti nella Valle Galeria, basta altri disastri ambientali". Il comitato chiede inoltre l'avvio della riqualificazione del territorio.