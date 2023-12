Incendio al Tmb di Malagrotta, ipotesi dolo: al vaglio immagini delle telecamere Sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’impianto di Tmb di Malagrotta dopo l’incendio della Vigilia di Natale. Non si esclude alcuna pista, neanche quella dolosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Sull'incendio al Tmb di Malagrotta è stata aperta un'inchiesta per individuare le cause che lo hanno originato. Il rogo si è sprigionato intorno alle ore 15 di domenica scorsa 24 dicembre, la Vigilia di Natale. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, ma indagano a 360 gradi. Non si esclude neanche il dolo, ossia che l'incendio sia stato provocato da qualcuno intenzionalmente. Di aiuto alle indagini potrebbero rivelarsi, si spera, le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza dell'impianto, che gli investigatori stanno passando la vaglio, per cercare di ricostruire quanto accaduto dalle riprese. Nei filmati si cercherà di capire se qualcuno abbia dato fuoco all'impianto di trattameto dei rifiuti di proposito, arrecando così un grosso danno alla città. A sostegno dell'ipotesi dolosa come riporta Il Messaggero c'è il fatto che i vigili del fuoco avrebbero ritrovato una telecamera staccata da muro e posta sul pavimento del deposito all'interno del quale è divampato il rogo.

Quello al Tmb di Malagrotta è il quarto incendio di impianto di trattamento dei rifiuti a Roma in cinque anni. I precedenti sono i roghi del Tmb Salario, quello di Rocca Cencia e il Tmb2 di Malagrotta di giugno 2022. Ora Roma non ha impianti di trattamento meccanico biologico per i rifiuti indifferenziati e il Campidoglio deve attivarsi per cercare alternative. Al momento l'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Secondo quanto ricostruito finora l'impianto domenica scorsa era stato chiuso alle ore 13. Nel deposito di 14 mila metri quadrati hanno bruciato almeno 4 mila metri quadrati di rifiuti. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che sono intervenuti con diverse squadre sono andate anvanti per tutta la notte di Natale. È in corso di verifica il fatto che l'incendio possa esserestato provocato dalla presenza all'interno del deposito dell'impianto di batterie al litio.