Incendio a Malagrotta, nuova ordinanza di Gualtieri dopo i valori di Pm10 inferiori ai limiti

Attività sportive e ludico-ricreative all'aperto di nuovo consentite sono alcune delle indicazioni contenute nella nuova ordinanza firmata dal sindaco di Roma Roberto Gulatieri a seguito dell'incendio al Tmb di Malagrotta a Roma. L'ordinanza numero 142 del 26 dicembre 2023 proroga alcune delle misure precauzionali adottate a salvaguardia della salute pubblica dopo il rogo divampato domenica 24 dicembre scorso, proprio nel pomeriggio della Vigilia di Natale.

Permesso aprire le finestre e attività all'aperto

I dati rappresentati da Arpa Lazio dopo la rilevazione consentono, come si apprende dal Campidoglio, di rimuovere il divieto delle attività sportive all’aperto, le raccomandazioni di limitare le attività ludico ricreative all’aperto e di mantenere chiuse le finestre.

Vietati raccolta ortaggi, pascolo e razzolamento entro 3 chilometri

Per quanto riguarda invece le altre disposizioni che sono state introdotte due giorni fa rimangono vietati la raccolta e consumo degli alimenti di origine vegetale prodotti nell'area individuata, e il pascolo e razzolamento degli animali da cortile, ma entro un raggio di tre chilometri dal luogo dell’incendio e per un periodo non superiore alle quarantotto ore e non non più di sei chilometri come nella fase immediatamente successiva all'incendio.

I risultati delle rilevazioni Arpa

Dai risultati della rilevazione di Arpa Lazio è emerso che "le concentrazioni di PM10 del 24 dicembre sono simili a quelle del giorno precedente e mostrano valori ampiamente inferiori al limite giornaliero del PM10. Il 25 dicembre si registra una diminuzione dei valori di PM10. Le centraline il 24 e 25 dicembre non sono state interessate dalle polveri generate dall'evento (nell'Area Urbana del Comune di Roma in nessuna stazione si sono registrati superamenti del valore limite di PM10)".

Il Comune di Roma fa inoltre sapere che restano attivi il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.