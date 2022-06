Incendio al Parco delle Valli, residenti: “Aria irrespirabile, costretti a chiudere le finestre” Fumo e aria irrespirabile è quanto hanno segnato i residenti di Conca d’Oro per un incendio divampato nell’area del Parco delle Valli.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio al Parco delle Valli (Foto di Reporter Montesacro)

Incendio nel Parco delle Valli a Roma, dove le fiamme hanno bruciato sterpaglie, un canneto e rifiuti. Il rogo è divampato intorno alle ore 19.30 di oggi, mercoledì 22 giugno, nell'area verde che fa parte della Riserva naturale Valle dell'Aniene in zona Conca d'Oro. In serata i residenti hanno percepito un odore di bruciato nell'aria e notato una nube alzarsi dalla vegetazione verso il cielo. Hanno subito dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei vigili del fuoco. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma, sul posto sono giunte diverse squadre dei pompieri, che hanno dato il via allo spegnimento del rogo. Presente a supporto delle operazioni anche la protezione civile. L'intervento è continuato fino al completo spegnimento del rogo, che è stato domato in serata e la situazione è tornata alla normalità. Non si segnalano fortunatamente né feriti né intossicati.

Cinquanta gli interventi di oggi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma solo oggi sono stati impegnati in circa cinquanta interventi, tra la Capitale e la sua Area metropolitana. Operazioni che hanno interessato sterpaglie e boschi. In zona Pisana in via dei Castelbarco intorno alle 12 sono intervenuti con sei squadre, tre autobotti e due elicotteri, per un vasto incendio di vegetazione. In via degli Amodei tre squadre e due autobotti hanno domato fiamme che sono arrivate a lambire le abitazioni.

In provincia di Roma, a Civitavecchia in via Andrea Moneta, dalle ore 17 i pompieri hanno evacuato delle case per il denso fumo provocato dall'incendio divampato in un bosco. A Nettuno in via Rocca Giovine tre squadre, un'autobotte e l'elicottero ELI/145 sono intervenute per spegnere un incendio di sterpaglie vicino alle abitazioni. Le altre zone colpite dagli incendi di oggi sono Marino, Lanuvio e Artena.

