Incendio oggi a Roma: grossa nuvola di fumo tra Bravetta e Pisana Incendio tra Pisana e Bravetta, zona Ovest di Roma. Una grossa nuvola di fumo è ben visibile anche a distanza.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook

Un incendio è divampato intorno alle 12 di oggi, mercoledì 22 giugno, nella zona compresa tra Bravetta e Pisana, quadrante Ovest di Roma. Per il momento non sono state diffuse altre informazioni. Una grossa nuvola di fumo è visibile anche a distanza.

Stando a quanto riportano i vigili del fuoco, l'incendio è stato segnalato alla sala operativa come rogo di sterpaglie. Sul posto stanno arrivando tre squadre, un'autobotte e un'autogru. L'incendio si è verificato per la precisione in via Castelbarco, una strada che si trova tra via della Pisana e via della Casetta Mattei.

I vigili del fuoco fanno sapere che "dalle ore 12:00 circa, quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Roma, con l'ausilio di un'autobotte, stanno intervenendo in Via dei Castelbarco, 67 zona Pisana, per un'incendio esteso di sterpaglie e boscaglie situate in zona impervie da raggiungere".

IN AGGIORNAMENTO…