Incendio al parco del Pineto, nuovo rogo oggi: si alza una nuvola di fumo sulla Balduina Un nuovo focolaio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio. Lo ha confermato lo stesso sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

A cura di Enrico Tata

L'incendio al parco del Pineto non è stato ancora spento. Un nuovo focolaio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio. Lo ha confermato lo stesso sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto in Assemblea Capitolina per riferire sui roghi che stanno devastando la città. "In questo momento è in corso una ripresa del fronte di fuoco nel Parco del Pineto, nella vallata sottostante la struttura per anziani di via Ventura, ma la situazione è sotto controllo e sono in corso attività di spegnimento dall'alto e dal basso. La natura dell'incendio è ancora da accertare. Ma il fatto che siano stati riscontarti inneschi multipli ci impedisce di escludere l'atto doloso. Se cosi' fosse si tratterebbe di un fatto gravissimo, un atto criminale per Roma e i romani che richiederebbe la massima severità". Il sindaco ha aggiunto che dal 15 giugno ad oggi a Roma si sono verificati ben 173 roghi.