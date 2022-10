Incendio al deposito Atac di via Prenestina: fiamme spente dopo pochi minuti Incendio al deposito Atac di via Prenestina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno immediatamente spento le fiamme. Nessun ferito.

A cura di Enrico Tata

Incendio al deposito Atac di via Prenestina, nei pressi di Porta Maggiore. Stando a quanto si apprende, è finito in fiamme un locale per il controllo dei motori degli autobus. Sul posto sono arrivati (intorno alle 11.50 di oggi, 13 ottobre) i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, che hanno evitato che il rogo si propagasse in altri locali dell'edificio maniera incontrollata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato dal fumo.

La sala operativa, si legge nel comunicato dei pompieri, "ha inviato le squadre 3/A, 1/A con l’ausilio di una Autobotte, del Carro autoprotettori e del funzionario di guardia".

"Si è trattato di un evento che può capitare. Le fiamme sono state prontamente spente e tutto è stato messo sotto controllo e sono durate non più di una mezz’ora. Ad andare a fuoco dunque solo alcune parti di mezzi meccanici", ha spiegato Atac al giornale locale Canale 10.

Nel corso della mattinata di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un altro incendio a Roma, questa volta all'interno di un locale di condizionamento all'interno dell'ufficio postale di via Giuseppe Mercalli, quartiere Parioli. A causa del fumo, i pompieri hanno fatto evacuare per precauzione le famiglie residenti all'interno del palazzo (cinque piani, con l'ufficio postale al piano terra). Anche in questo caso, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata dal fumo.

La sala operativa, si legge nel comunicato, alle 11.30 di oggi "ha inviato la squadra 9/A con l’ausilio dell'Autoscala, di una Autobotte e del Carro Teli per un incendio di un locale di condizionamento all’interno dell’ufficio postale in via Mercalli".