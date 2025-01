video suggerito

Incendio al bar della fidanzata di Mandrake nel film Febbre da Cavallo: le fiamme avvolgono il dehor Fiamme colpiscono il dehor del bar di Febbre da cavallo a piazza Venezia a pochi passi dal Campidoglio: potrebbe trattarsi di incendio doloso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra una scena del film Febbre da cavallo, a destra il locale oggi su Google Maps.

Incendio al dehor del bar di "Febbre da Cavallo" a pochi passi dal Campidoglio e piazza Venezia, in via della Tribuna di Tor de’ Specchi, bruciati anche due scooter parcheggiati davanti al locale. Non è chiaro cosa possa essere accaduto, sul caso indagano i vigili urbani: al vaglio anche le videocamere di sicurezza del locale e di quelli vicini per cercare di ricostruire la vicenda.

Il bar di Febbre da Cavallo gestito dalla fidanzata di Mandrake

In "Febbre da cavallo" è il bar gestito dalla fidanzata di Mandrake, Gabriella, interpretata da Catherine Spaak. Oggi l'attività di via Tribuna di Tor de' Specchi continua ad andare avanti, nonostante i cambi di gestione, con un bar e bistrot, il Diddi's Bistrot. A ricordare il celebre film, oltre alla memoria di tanti appassionate e appassionati non soltanto romani, resta un murales che raffigura proprio Mandrake, scommettitore all'ippodromo delle Capannelle all'anagrafe Bruno Fioretti, interpretato da Gigi Proietti, in una scena del film.

Il murales di Mandrake davanti al bar di Febbre da Cavallo a Roma, foto da Facebook.

L'incendio al bar di Febbre da Cavallo: cosa è successo

Oggi il dehor e i muri del locale sono anneriti, bruciati invece due motorini parcheggiati lì davanti, come mostra anche l'immagine a destra in quella di apertura. L'incendio è divampato due notti fa, verso le 3.30 di martedì 28 gennaio 2025. Dopo l'intervento immediato dei vigili del fuoco, arrivati per spegnere le fiamme e la messa in sicurezza dell'area, sono scattate le indagini.

Del caso si stanno occupando i caschi bianchi che stanno svolgendo accertamenti proprio per ricostruire con esattezza la vicenda. Spetta ora agli agenti della polizia Locale di Roma Capitale chiarire il movente e gli eventuali autori dell'incendio. Per il momento, infatti, non è escluso che possa essersi trattato di un rogo doloso, ma continuano le verifiche. Ancora da capire anche se nel mirino degli eventuali piromani vi fosse il bar o i due motorini bruciati.

Al vaglio, per fare chiarezza, i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza esterna al bar e sulla strada in cui potrebbe comparire il momento in cui è stato appiccato il fuoco.