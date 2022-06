Incendio a Velletri: distrutto dalle fiamme un capannone industriale Un capannone industriale è stato gravemente danneggiato da un incendio divampato intorno alle 8,30 di oggi, mercoledì 8 giugno 2022.

A cura di Enrico Tata

Foto Vigili del Fuoco/ Facebook

Incendio a Velletri, provincia di Roma. Un capannone industriale è stato gravemente danneggiato da un incendio divampato intorno alle 8,30 di oggi, mercoledì 8 giugno 2022. Due squadre di vigili del fuoco con l'ausilio di due autobotti si stanno occupando di spegnere le fiamme in via Monte Moricone, nella zona alta del paese dei Castelli Romani, nei pressi del famoso ristorante Benito Al Bosco. Stando a quanto riportano i pompieri, il rogo è scoppiato all'interno di un capannone all'interno del quale erano conservati materiali edili e mezzi di movimento terra. La struttura, circa 300 metri quadrati in muratura con copertura in lamiera, è stata completamente avvolta dalle fiamme e tuttora sono in corso le operazioni di spegnimento del fuoco e di messa in sicurezza dell'intera zona. Per fortuna non sono stati segnalati feriti e non è stato quindi necessario l'intervento del 118. Sul posto sono arrivati anche alcuni agenti della polizia di Stato. La colonna di fumo che si è alzata dal capannone è rimasta visibile per diverse ore a chilometri di distanza.

Anche a Roma, in zona Tiburtina, è stato completamente distrutto dalle fiamme, nella giornata di ieri, un capannone industriale. Tantissimi cittadini romani residenti nel quadrante Sud e Sud Est della città sono stati svegliati dal fortissimo odore di plastica bruciata e hanno dovuto chiudere le finestre dei loro appartamenti per diverse ore. Nel capannone, 300 metri quadrati di superficie, erano conservati materiali cinematografici e bobine cinematografiche, andate completamente distrutte in seguito all'incendio. Per fortuna anche in questo caso non è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118.