Incendio a Tor Fiscale: soccorritori evacuano i residenti e trovano un uomo morto da giorni Drammatico rinvenimento durante le operazioni di evacuazione dei residenti di un palazzo in via Colle Terrigno a Tor Fiscale: i soccorritori hanno trovato un uomo di 64 anni morto da giorni.

A cura di Alessia Rabbai

Incendio in via Colle Terrigno a Tor Fiscale

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto durante le operazioni di evacuazione degli abitanti per un incendio divampato intorno alle ore 13 di venerdì 5 agosto a ridosso di un palazzo in via Colle Terrigno in zona Tor Fiscale a Roma. Da quanto si apprende non c'entra nulla con il rogo, ma il decesso, per cause non note e in corso d'accertamento, sarebbe da ricondurre a giorni prima. Apparterrebbe ad un uomo di sessantaquattro anni. Sulla salma, messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, verrà effettuata l'autopsia, per chiarire quali siano le cause della morte. Si ipotizza che sia avvenuta per cause naturali, in quanto non c'erano segni visibili di violenza, che possano invece far pensare ad un omicidio, un suicidio o al fatto che possa essere rimasto vittima di un incidente domestico.

Indagini in corso per chiarire le cause del decesso

Il ritrovamento del cadavere c'è stato nel primo pomeriggio di oggi, quando i soccorritori hanno evacuato in via precauzionale un palazzo all'altezza dell'incrocio con via Torre del Fiscale, per un vasto incendio di sterpaglie, durante il quale le fiamme hanno bruciato due auto e un motorino parcheggiati in strada. Hanno bussato alle abitazioni per assicurarsi che tutti fossero usciti dall'edificio, ma da un appartamento non rispondeva nessuno. Entrati al suo interno hanno trovato l'uomo ormai morto. Sul posto per domare l'incendio hanno lavorato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che sono intervenuti con due autopompe serbatoio 12A e 3A e un'autobotte AB12. Presenti i carabinieri della stazione Roma IV Miglio, della compagnia Roma Eur e gli investigatori del Nucleo investigativo di via in Selci, che si sono occupati dei rilievi del caso e indagano sull'accaduto.