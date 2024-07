Maxi incendio a Pietralata vicino all’ospedale Pertini e a una clinica: fiamme e fumo nero (video) Incendio a Pietralata vicino all’ospedale Pertini e ad una clinica da cui, secondo alcuni testimoni, starebbero evacuando i pazienti: maxi rogo con fumo visibile a chilometri di distanza. Un altro rogo in via Castel di Leva, con strada chiusa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

L'incendio a Pietralata, foto da Welcome to Favelas.

Doppio incendio oggi, sabato 27 luglio 2024, nella capitale. Il primo rogo, un maxi incendio, sta colpendo il quartiere di Pietralata. Il fumo, nero e denso, è visibile anche da lontano e sta rendendo scuro tutto il cielo del quadrante est della capitale. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile.

Le fiamme si sono originate a Pietralata e si stanno espandendo. L'incendio è nato alle spalle dell'ospedale Pertini e nei pressi da una clinica dove, stando ad alcune testimonianze che arrivano dai social, sarebbero arrivati i mezzi di soccorso per aiutare i pazienti della clinica ad evacuare.

L'incendio a Pietralata

Le prime fiamme sarebbero partite verso le 15.30 e in breve tempo si sono fatte largo fra sterpaglie e rifiuti. In breve tempo, sentendo prima l'odore acre di bruciato del fumo e poi notato la colonna grigia in lontananza, residenti e passanti delle zone vicine hanno iniziato a preoccuparsi. E hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto, non appena allertate dalla Sala Operative, sono immediatamente arrivate le squadre dei vigili del fuoco insieme ad alcuni volontari della Protezione civile. Una volta sul posto hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento.

Il fumo, denso e scuro, è visibile anche nei quartieri limitrofi, nella zona a nord est, come Montesacro.

Il secondo incendio in via Castel di Leva

Nel frattempo, mentre fumo e fiamme si alzavano nel quadrante est della capitale, a pochi passi dall'ospedale, un altro rogo si stava originando nella periferia sud, in via Castel di Leva. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto immediatamente a chiudere via Darwin fino alla rotatoria di Laurentina.

Sulle cause dell'incendio si sa ancora ben poco: a prendere fuoco, secondo le prime informazioni, alcune sterpaglie che si trovano nei terreni che costeggiano la strada. L'incendio, da lì, si è propagato velocemente, grazie probabilmente allo stato in cui si trovavano le sterpaglie a fuoco.