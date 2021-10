Incendio a Ostia: il litorale invaso dal fumo, fiamme minacciano scuola Incendio a Ostia nei pressi di via dell’Idroscalo. Il fumo ha invaso tutto il quartiere e l’alta colonna nera è visibile da mezza Roma.

A cura di Enrico Tata

Due incendi in poche ore a Ostia, litorale romano. Questa mattina è scoppiato un rogo all'interno di un appartamento Ater in via delle Ebridi. SUl posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie del gruppo X Mare della polizia locale di Roma Capitale. Stando a quanto si apprende, le fiamme sarebbero divampate dalla coperta di un inquilino disabile, che avrebbe improvvisamente preso fuoco. A causa del fumo una signora moldava di 49 anni è stata trasportata all'ospedale Grassi di Ostia. La donna è rimasta lievemente intossicata.

Un altro incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 ottobre, nei pressi di via dell'Idroscalo. Le fiamme stanno raggiungendo, aiutate dal vento, la scuola Amendola Gattuso, come riporta Ostia Tv. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il fumo ha invaso tutto il quartiere e l'alta colonna nera è visibile da mezza Roma.