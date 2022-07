Incendio a Ostia, fiamme in un appartamento: due persone ustionate e 13 evacuate Stamattina ha preso fuoco un appartamento a Ostia: due persone sono rimaste ustionate e 13 sono state evacuate dalla propria abitazione.

A cura di Beatrice Tominic

Questa mattina, poco prima delle 8, si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento che si trova nella zona del litorale romano, ad Ostia. Alle 7.50 le squadre di vigili del fuoco, non appena allertate, sono intervenute per spegnere le fiamme in via della Stazione Vecchia, a pochi passi dal pontile di Ostia. È proprio qui che, al civico 18, ha preso fuoco un appartamento al secondo piano di una palazzina.

Le operazioni di spegnimento

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto in breve tempo, portando a termine le operazioni di spegnimento utilizzando un'autoscala e il carro protettori e, insieme alla squadra di pompieri, è arrivato anche il funzionario di servizio. Sul luogo dell'incendio, sono subito arrivati anche i medici del 118 per soccorrere e curare le persone coinvolte. Infine, non hanno tardato ad arrivare neanche gli operatori di Acea e di Italgas per le verifiche e gli approfondimenti di loro competenza, anche se le cause che hanno portato all'incendio restano, per il momento, ancora sconosciute.

L'arrivo dei soccorsi

Mentre stavano domando l'incendio, i vigili del fuoco si sono occupati di soccorre e portare immediatamente in salvo le persone coinvolte: hanno estratto dall'abitazione in fiamme due persone che sono risultate leggermente ustionate. I due sono stati subito consegnati alle cure dei medici e degli infermieri del personale sanitario del 118, nel frattempo arrivato in via della Stazione Vecchia. Oltre alle due persone ustionate, altre 13 sono state fatte evacuare temporaneamente: all'interno della palazzina si sono sviluppati molto fumo e calore.