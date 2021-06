Incendio a Fiumicino, nei pressi di via della Scafa. Un'alta colonna di fumo nero è visibile anche a chilometri di distanza e perfettamente visibile dai terminal dell'aeroporto di Roma Fiumicino. I residenti affermano di sentire un forte odore acre nell'aria. L'incendio sarebbe scoppiato all'interno di un edificio abbandonato in via Cenni. Per il momento non sono state diffuse altre informazioni.

Le fotografie sono state pubblicate sul gruppo Facebook Sei di Fiumicino se…