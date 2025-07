Incendio a corso Francia e nube di fumo, bus prende fuoco in strada: completamente bruciato dalle fiamme

A sinistra il bus a fuoco dal gruppo Quartiere Fleming, a destra il bus dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

Paura a corso Francia dove, nella tarda mattinata di oggi, martedì 22 luglio 2025, è scoppiato un incendio. Oltre alle fiamme, in breve tempo si è alzata verso il cielo una colonna di fumo nero e denso visibile a chilometri di distanza. A prendere fuoco, come precisato successivamente, è stato un autobus dell'Atac. Di cui, dopo che il rogo è stato spento dai vigili del fuoco, non rimane niente se non la struttura portante.

L'incendio verso mezzogiorno a corso Francia

Una nube nera enorme verso il cielo che supera le fiamme: è ciò che si è creato nella tarda mattinata di oggi, martedì 22 luglio 2025, a Roma, nel quadrante nord della capitale, a corso Francia, dove è andato a fuoco un autobus della municipalizzata dei trasporti romana. L'allarme, in particolare, è arrivato alla Sala Operativa dei vigili del fuoco verso le ore 12.4o.

Sul posto è arrivata immediatamente la squadra 9/A del distaccamento di Prati, con l'ausilio dell'Autobotte AB/9, in via Flaminia Nuova all'altezza del civico 213 dove si è fermato l'autobus una volta in fiamme. Il mezzo era diretto verso il deposito e, fortunatamente, fatta eccezione per l'autista, sembra non ci fossero persone al suo interno. Non sono stati registrati feriti o intossicati.

La nota di Atac sull'accaduto

Non ha tardato ad arrivare, non appena diffusa la notizia del mezzo in fiamme"Mentre rientrava in rimessa fuori servizio, quindi senza passeggeri a bordo, all'altezza di Corso Francia su un bus si è sviluppato un incendio. L'evento non ha avuto alcuna conseguenza per le persone e ha solo interessato il mezzo. Atacha immediatamente allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti. La vettura, un Citelis da 12 metri, era in servizio dal 2013".