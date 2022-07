Incendio a Casal Monastero: fiamme vicino alle case, il fumo invade il Gra I vigili del fuoco sono intervenuti in via Casal Monastero per spegnere un incendio divampato il 7 luglio. Le fiamme hanno minacciato le case e il fumo ha invaso il Gra.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio in via Casal Monastero (Immagine dei vigili del fuoco)

Un vasto incendio è divampato in via Casal Monastero a Roma. Il rogo si è originato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 7 luglio. Le fiamme hanno minacciato le abitazioni, a ridosso delle quali hanno lavorato i vigili del fuoco. A bruciare sono state delle sterpaglie e il fumo si è propagato nell'area circostante, raggiungendo il Grande Raccordo Anulare, dove rischia di compromettere il traffico. Il rogo ha bruciato il territorio della periferia Est della Capitale, tra le zone di Casal Monastero e San Basilio, con fumo visibile a chilometri di distanza. L'odore acre si è diffuso in breve tempo nell'aria ed è stato avvertito dai residenti, già allarmati per i roghi che da settimane colpiscono Roma. L'allarme è scattato intorno alle ore 13, quando diverse segnalazioni sono arrivate alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma.

Sul posto sono intervenute quattro squadre, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento, rese difficoltose a causa delle alte temperature. Presenti due autobotti, il carro autoprotettori, il dos un l’elicottero. A supporto delle operazioni di spegnimento sono intervenuti il personale della protezione civile e autobotti. Presenti per la sicurezza stradale anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che si sono occupati di gestire la viabilità nel quadrante, per scongiurare che il fumo potesse provocare incidenti tra gli automobilisti in transito. Al momento non si segnalano né feriti né intossicati. I vigili del fuoco hanno lavorato per domare l'incendio nel minor tempo possibile, per scongiurare che si diffondesse ulteriormente tra la vegetazione e potesse danneggiare gli edifici circostanti.