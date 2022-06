Incendi Roma, vigili del fuoco aggrediti: “Non sanno che siamo allo stremo” Si sono presentati in distaccamento per aggredire i vigili del fuoco che non sono riusciti ad intervenire su due roghi. Nel frattempo i turni sono raddoppiati, ma mancano i mezzi adeguati.

A cura di Beatrice Tominic

I vigili del fuoco a lavoro per domare l’incendio in via Aurelia

Ieri pomeriggio Roma era in fiamme: moltissimi gli incendi registrati su tutto il territorio della capitale, oltre a quello che ha colpito la zone ovest. Moltissimi sono stati anche i vigili del fuoco al lavoro per placare le fiamme, ma non sono bastati.

"Ieri non siamo riusciti ad intervenire su due incendi, uno a Monteverde e uno a Ostia: la sera al distaccamento si sono presentate persone che volevano aggredire i Vigili del Fuoco – queste le parole del Capoturno Provinciale e sindacalista dell'Unione Sindacale di Base a Fanpage.it Costantino Saporito – Non sanno che siamo allo stremo delle forze. Un grazie va a tutti i colleghi che senza lamentarsi hanno combattuto il nemico: abbiamo fatto oltre il nostro dovere istituzionale sempre vicini alla popolazione."

Turni raddoppiati, ma mezzi del 1998

A causa dell'emergenza incendi che ha interessato tutta la capitale a partire da ieri sera, il Comando dei vigili del fuoco di Roma ha deciso di potenziare il servizio di soccorso con misure fino al raddoppio del turno. Il problema però continua: pur avendo persone a disposizione, non ci sono i mezzi per farle intervenire. Ci sono mezzi del 1998 che si trovano ancora in servizio. Per intervenire sui roghi di ieri, oltre ai vigili del fuoco del comando di Roma, sono dovute intervenire squadre da altre zone come Napoli, L'Aquila, ma anche dalle regioni Umbria e Toscana. Stamattina erano ancora presenti anche i pompieri di Frosinone.

Gli incendi di ieri a Roma

Come racconta Saporito, come Capoturno Provinciale è rimasto tutto il pomeriggio impegnato sui tanti roghi che hanno colpito la città: "Ieri è stata una giornata da inferno – ha detto – Ho finito stanotte all'1 senza cenare. Decine persone tratte in salvo buttate nella Jeep come sacchi di patate." Poi l'amara considerazione: "A 58 anni non voglio medaglie né pacche sulla spalla, perché ormai è arrossata e dolorante. Vorrei assunzioni di persone giovani e mezzi idonei al fuoristrada."