Incastrato sottoterra dopo il crollo del tunnel, assolti i presunti complici: “Eravamo lì per caso” Il giudice ha disposto l’assoluzione per i due uomini fermati a bordo di un’auto nei pressi di via Innocenzo XI, dove un uomo era rimasto incastrato in un tunnel che stava scavando.

A cura di Natascia Grbic

Sono stati assolti perché il fatto non sussiste Antonio Pinto e Mario Mazza, i due uomini fermati lo scorso 11 agosto a Roma nei pressi di via Innocenzo XI, dove un uomo era rimasto intrappolato in un tunnel sottoterra. L'ipotesi dell'accusa era che i due uomini facessero parte di una ‘banda del buco‘ e che stessero scavando una galleria per raggiungere i caveau di due banche che si trovano nelle vicinanze. Accusati di resistenza, oggi il giudice ne ha disposto l'assoluzione. I due uomini avevano dichiarato di essere passati di lì per caso.

"Siamo soddisfatti – ha dichiarato all'Adnkronos Carmine Pescarosa, il legale di Pinto – il giudice ha compreso il tenore della vicenda e ha preso atto delle diverse contraddizioni emerse nel corso del procedimento. Non c'è stata alcuna fuga, come emerso dai dati della scatola nera montata sulla macchina dei due imputati".

I difensori dei due uomini avevano chiesto e ottenuto il rito abbreviato condizionato all'acquisizione dei dati presenti nella scatola nera della macchina sulla quale sono stati fermati. Erano poi stati rilasciati dopo la convalida del fermo emessa dal giudice per le direttissime.

I fatti risalgono allo scorso undici agosto. Un uomo era rimasto intrappolato per oltre otto ore in un tunnel che stava scavando sottoterra a causa di un crollo. I vigili del fuoco hanno dovuto aprire un cratere enorme nella strada per raggiungerlo e assicurarlo alle cure dei sanitari del 118. L'uomo è stato estratto vivo e coscienze, ma con contusioni e ferite multiple causate dal crollo. Nel frattempo, erano stati fermati due uomini a bordo di un'auto che si trovava nei pressi di via Innocenzo XI: secondo le prime ipotesi investigative, si sarebbe trattato di due ladri che stavano scavando il tunnel insieme all'uomo intrappolato, e che sarebbero scappati per la paura in seguito al crollo. Oggi, l'assoluzione.