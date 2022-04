In vendita lo splendido attico dove ha vissuto il maestro Ennio Morricone con vista mozzafiato su Roma Fino a due anni prima della morte, il maestro Ennio Morricone ha vissuto in un sontuoso attico nel cuore di Roma, che ora è stato messo in vendita dall’agenzia immobiliare della Christie’s.

A cura di Enrico Tata

Un enorme salone di rappresentanza, soffitti a cassettoni finemente decorati e alti cinque metri, una vista mozzafiato sul Campidoglio e sull'Altare della Patria, venti camere, otto bagni. Fino a due anni prima della morte, il maestro Ennio Morricone ha vissuto in questo sontuoso attico nel cuore di Roma, che ora è stato messo in vendita dall'agenzia immobiliare della Christie's, la più famosa e più grande casa d'aste del mondo. A 89 anni il maestro ha traslocato all'Eur, al dodicesimo piano di un palazzo: "Qualche mese fa ho lasciato l'appartamento affacciato sull'Ara Coeli in cui ho scritto tante musiche. Troppo smog, confusione, traffico. Non ne potevo più di tenere le finestre chiuse", aveva dichiarato Morricone in un'intervista rilasciata al Messaggero.

Nella descrizione pubblicata sul sito di Christie's Immobiliare si legge che si tratta nello specifico di "un attico su due livelli, unico nel suo genere, di oltre 1000 metri quadrati". Si trova all'interno del palazzo Muti Bussi, progettato sul finire del 1500 dall'architetto Giacomo Della Porta, scultore ed importante esponente del barocco (ha completato, per esempio, la cupola della Basilica di San Pietro). L'edificio, c'è scritto ancora, è "adornato da numerose sculture e manufatti dell'antica Roma ed è servito da una portineria 24 ore su 24, con un moderno ascensore al piano e dispone di un cortile dove sono presenti due comodi posti auto".

L'appartamento si sviluppa su due livelli e ha tre ingressi. Al piano inferiore c'è il salone e poi un grande studio, "dotato di tre grandi finestre ad angolo, che si affacciano sul Campidoglio; proseguendo troviamo un secondo grande salone con annessa sala da pranzo, ampia cucina, 4 camere da letto, 4 bagni. Al piano superiore, caratterizzato da splendide travi in legno a vista risalenti all'epoca della costruzione dell'edificio ed in perfetto stato di manutenzione, troviamo quattro salotti, tre dei quali con camino e con accesso diretto alla terrazza abitabile a livello, dalla quale si gode di una splendida vista e dalla quale si accede ad altre due terrazze ad un piano superiore, di cui una vivibile e che può vantare una vista mozzafiato a 360 gradi sui tetti di Roma".

Questo splendido attico è l'ambientazione dell'intervista a Ennio Morricone che fa parte del documentario sul maestro intitolato ‘Ennio' e diretto dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore.