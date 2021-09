In vacanza con gli amici a Roma, si scontra contro un tram: Kristopher muore a 18 anni Si chiama Kristopher Dixon, il ragazzo di 18 anni che venerdì sera è morto in un incidente stradale in zona Pigneto a Roma. Con lui si trovava anche un ragazzo di 17 anni, che adesso è ricoverato in gravissime condizioni. I due erano a Roma per una vacanza e per rivedere gli amici conosciuti quest’estate.

A cura di Ilaria Quattrone

Kristopher Dixon (Fonte: Facebook)

Aveva da poco compiuto 18 anni. Kristopher si trovava sullo scooter insieme a un amico di 17 anni quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un trama sua via Prenestina a Roma. Un incidente che per lui è stato fatale. Il 18enne, originario di Piacenza, è morto venerdì sera. Si trovava a Roma per passare un weekend in compagnia di alcuni amici conosciuti quest'estate. Il ragazzo – secondo quanto riportato dal giornale "Il Piacenza" – è figlio di Katia Tarascioni, consigliere regionale del Partito democratico dell'Emilia Romagna ed ex assessore al Commercio del Comune di Piacenza.

Alla guida c'era Kristopher

I due avevano noleggiato uno scooter per girare la capitale. Alla guida c'era proprio il 18enne. Si trovavano in zona Pigneto quando hanno investito frontalmente contro un tram della linea 5. Il 17enne è attualmente ricoverato in gravissime condizioni. Kristopher invece è morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter ha invaso la corsia dei tram. Probabilmente il ragazzo è finito sui binari per la poca conoscenza delle strade di Roma. Nonostante il tentativo di frenare, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Il cordoglio nei confronti della famiglia

I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati. Al momento il conducente del tram risulta indagato per omicidio stradale. La notizia ha sconvolto la città di Piacenza. Tantissime le persone che hanno espresso vicinanza alla famiglia. Il ragazzo avrebbe iniziato l'ultimo anno di liceo al Colombini. Inoltre era un calciatore della squadra juniores regionale della Gotico Garibaldina. Da poco era rientrata da una vacanza studio negli Usa, di cui è originario il padre.