Era in gita a Roma da Piacenza il 18enne morto nello scontro col tram al Pigneto: gravissimo l’amico Il ragazzo, originario di Piacenza, era venuto a Roma per vedere gli amici conosciuti quest’estate in America. Christopher è morto ieri sera a soli 18 anni dopo uno scontro violentissimo con un tram al Pigneto: l’autista del mezzo ha provato a frenare ma non è riuscito a evitare l’impatto con i due giovanissimi, che forse hanno imboccato la corsia del tram per sbaglio.

A cura di Natascia Grbic

Si erano conosciuti quest'estate in America e si erano lasciati con una promessa: ritrovarsi quest'estate per una gita a Roma. Ma la giornata spensierata da passare insieme agli amici si è conclusa in modo tragico per Christopher, un ragazzo di 18 anni morto ieri sera in un incidente stradale al Pigneto, sulla via Prenestina, all'altezza del deposito dell'Atac. Il giovane, che si trovava su uno scooter a noleggio insieme a un amico di 17 anni, si è scontrato per cause ancora da accertare contro un tram che procedeva nell'opposto senso di marcia. Sulla dinamica indagano gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo Prenestino, che si sono occupati dei rilievi e stanno tentando di capire cos'è accaduto. Il giovane deceduto che si trovava alla guida dello scooter non era originario di Roma, ma di Piacenza. Non è quindi escluso che abbia imboccato la corsia del tram per sbaglio, data la scarsa conoscenza delle strade della capitale.

Incidente sulla Prenestina, morto 18enne: autista indagato

L'incidente in cui ha perso la vita il 18enne è avvenuto ieri sera sulla via Prenestina, nel quartiere Pigneto. Secondo quanto dichiarato dall'autista del tram, indagato per omicidio stradale come atto dovuto, lo scooter gli sarebbe comparso davanti all'improvviso. Nonostante il tentativo disperato di frenata, l'uomo non è riuscito a frenare la corsa del mezzo, che ha impattato con forza contro il motorino. I corpi dei due giovanissimi sono finiti sotto il tram, tanto che si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarli da lì. Per il 18enne non c'è stato nulla da fare, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Gravissimo l'amico di 17 anni, trasportato in gravissime condizioni in ospedale. Sotto shock gli amici con cui avevano appuntamento, alcuni dei quali hanno assistito all'incidente e sono stati ascoltati dai vigili urbani per chiarire la dinamica.