In tre entrano in casa di un’anziana e la derubano di soldi e gioielli per 100mila euro: è in gravi condizioni

A Viterbo tre uomini sono entrati a casa di una donna anziana e le hanno portato via gioielli e denaro per 100mila euro. L’84enne si è sentita male dopo la rapina ed è ancora ricoverata in gravi condizioni.

Nella serata di martedì 30 settembre 2025, tre uomini hanno fatto irruzione a casa di un'anziana a Viterbo. Sarebbero entrati incappucciati e le avrebbero portato via gioielli e soldi per un valore di centomila euro. La donna, una 84enne, si sarebbe sentita male proprio a causa di quanto accaduto. Sarebbe riuscita a telefonare alle forze dell'ordine e agli operatori sanitari del 118, che l'hanno poi portata in ospedale.

La vittima vive nel quartiere Mazzetta. La notizia della rapina è stata diffusa solo oggi, ma i fatti sono avvenuti due giorni fa. La donna, attorno alle 22, si è trovata di fronte i malviventi, tutti e tre incappucciati. L'hanno minacciata e le hanno intimato di farsi consegnare i soldi e i gioielli che aveva in casa. Sono riusciti a portare via circa centomila euro. Dopodiché sono scappati via.

L'anziana è riuscita a chiamare il figlio e la polizia e poi ha avuto il malore. Sono quindi intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, che dopo averle fornito le prime cure sul posto, l'hanno trasferita all'ospedale Santa Rosa dove è rimasta in osservazione: è stata ricoverata nel reparto rianimazione dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Nel frattempo gli agenti della squadra mobile hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il gruppo di rapinatori sarebbe fuggito con un suv nero, che era parcheggiato sotto casa della donna. Forse l'auto era guidata da un quarto uomo.