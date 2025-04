video suggerito

In memoria di Alessandro Parini, avvocato ucciso a Tel Aviv: torna a Roma la camminata benefica Per il secondo anno a Roma presso Villa Pamphilj arriva domenica 6 aprile 2025, l’iniziativa benefica “Cammina con Ale”, in ricordo del giovane avvocato romano, Alessandro Parini ucciso in un attentato a Tel Aviv nel 2023. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna a Roma per la seconda edizione l'iniziativa "Cammina con Ale", la camminata benefica in ricordo del giovane avvocato romano, Alessandro Parini ucciso in un attentato a Tel Aviv il 7 aprile 2023 mentre era in vacanza. Per il secondo anno l'Associazione a lui intitolata organizzata l'evento benefico nell'anniversario della sua morte. L'appuntamento è per domenica 6 aprile 2025 alle ore 10 presso la Villa Pamphilj a Roma.

Chi era Alessandro Parini, il giovane avvocato ucciso a Tel Aviv

Si trovava a Tel Aviv per godersi alcuni giorni di vacanza con gli amici. La sera stessa del suo arrivo nella città israeliana Alessandro Parini, avvocato romano di 35 anni viene ucciso in un attentato rivendicato da estremisti islamici. Il 35enne si trovava per le strade di Tel Aviv con gli amici quando un auto si è schiantata tra la folla che stava passeggiando sul lungomare. L'autista, dopo essere uscito dall'auto capovolta dopo l'impatto, ha aperto il fuoco sui passanti uccidendo il giovane italiano e ferendo altre 5 persone. L'attentatore poi è stato ucciso sul posto dalla polizia israeliana.

Cammina con Ale 2025: l'evento benefico a Roma, domenica 6 aprile

La prima edizione dello scorso anno aveva visto la partecipazione di oltre 700 persone. È su quel grande successo che l'evento benefico è stato organizzato anche quest'anno. Villa Pamphilj a Roma ospiterà domenica 6 aprile la camminata benefica in ricordo del giovane avvocato unendo sport, memoria e impegno sociale. L'appuntamento è alle ore 10 di domenica, dove amici, familiari e colleghi di Alessandro, insieme ai cittadini romani ricorderanno la giovane vita spezzata ripercorrendo il percorso che il ragazzo era solito correre per allenarsi durante i weekend.

Leggi anche Corteo per Ilaria Sula alla Sapienza: una marea transfemminista attraversa la città universitaria

La camminata solidale: il programma di domenica 6 aprile a Villa Pamphilj

Secondo il programma l'evento inizierà alle ore 10 con presso Villa Pamphilj, l'associazione presenterà l'evento e i relativi progetti organizzati per il 2025. La camminata solidale e non competitiva avrà inizio alle ore 10.15. I presenti con le magliette dell'iniziativa potranno scegliere quale dei tre percorsi intraprendere: quello da 2, 4 o 8 km. Il percorso terminerà alle ore 12 dove in un punto ristoro appositamente allestito i presenti potranno ritrovarsi in un momento di convivialità e memoria. Una giornata che è più di una commemorazione, come evidenzia anche Enzo Parini, padre del giovane avvocato. "È un modo per trasformare il dolore in azione, per portare avanti i valori e i sogni di Alessandro".

I fondi dell'Associazione Alessandro Parini per missione umanitaria in Giordania

L'evento è finanziato con Fondi Sport del Municipio XII di Roma sotto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Come è accaduto per i fondi ricavati dalla giornata benefica dello scorso anno, le donazioni sosterranno una missione umanitaria in Giordania. L'Associazione Parini ha infatti avviato lo scorso il sostegno alla missione dell'ospedale pediatrico Babino Gesù nel paese arabo. I fondi permettono di formare medici che cureranno bambini con autismo. Le donazione aiuteranno inoltre a sostenere economicamente le famiglie dei bambini in difficoltà.