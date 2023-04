Imbrattata la targa del circolo Pd di Donna Olimpia e la scritta: “Piddini m…” Qualcuno ha imbrattato la storica targa della sezione del Partito Comunista Italiano che si trova sul muro all’ingresso del circolo del Partito democratico di via di Donna Olimpia a Monteverde, Roma.

A cura di Enrico Tata

Qualcuno ha imbrattato la storica targa della sezione del Partito Comunista Italiano che si trova sul muro all'ingresso del circolo del Partito democratico di via di Donna Olimpia a Monteverde, Roma. La targa è stata coperta con della vernice nera e sotto è stato scritto in rosso: "Piddini m…".

Pd Donna Olimpia: "Continui attacchi a Pd e sindacato pessimi segnali per democrazia"

Con queste parole hanno riportato l'episodio i militanti del Pd: "Hanno imbrattato la targa storica e scritto "PIDDINI M…" sul muro.

La targa del PCI rappresenta la nostra storia, il nostro orgoglio e vederla imbrattata fa male, ma non ci ferma. Veniamo da lontano quindi, e non sarà certo questo a fermarci e demotivarci. I continui attacchi alle sedi del nostro partito e del sindacato rappresentano un pessimo segnale per la democrazia del nostro paese. Puliremo tutto. Noi non ci fermiamo", si legge sulla pagina Facebook del Pd Donna Olimpia.

Presidente Municipio XII: "Atti vergognosi ma non ci fermeremo"

Sull'atto di vandalismo, queste invece le parole del presidente del Municipio XII di Roma, Elio Tomasetti: "Sono vergognosi gli atti vandalici alla sede del Pd di Donna Olimpia avvenuti questa notte. Sono troppi gli episodi di questo genere nel Paese, non ci fermeranno, continueremo a portare avanti i nostri valori e la nostra azione politica quotidiana".

Indagini in corso sulle scritte vandaliche alla sede Pd

Sulle scritte sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, che ancora non sono riusciti a risalire ancora all'identità degli autori del gesto. Il fatto è avvenuto probabilmente nella notte tra venerdì e sabato 8 aprile.