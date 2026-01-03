Ilary Blasi denuncia Totti dopo il crollo del soffitto nella villa all’Eur e gli presenta il conto salato

Francesco Totti e Ilary Blasi (La Presse)

Ilary Blasi ha denunciato Franesco Totti e ha citato il marito davanti al Tribunale Civile, affinché provveda alle costose spese di manutenzione della loro casa all'Eur. La richiesta della conduttrice tv è arrivata dopo il cedimento di parte del controsoffitto di una delle stanze dell'abitazione in cui la coppia ha visuto per molti anni assieme ai figli. Il 21 marzo 2026 è fissata in caledario l'udienza sulla separazione in merito al quale il giudice dovrà esprimersi sulla fine del loro matrimonio.

Al centro della vicenda come riporta Il Corriere della Sera c'è la manutenzione della casa di famiglia dell'Eur, in cui oggi vivono Blasi e i figli. Parte dell'intonaco è crollato nelle scorse settimane e il preventivo per ripararlo è costoso. Così Blasi ha pensato di telefonare al marito per risolvere la faccenda, ma Totti non avrebbe risposto. Dunque ha deciso di raggiungerlo tramite gli avvocati Fabio Lattanzi e Alessandro Simeone, che gli avrebbero inoltrato la richiesta.

La battaglia legale che coinvolge Ilary Blasi e Francesco Totti assistito dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Antonio Conte, riguarda varie questioni, tra le quali i Rolex, borsette e la manutenzione della casa all'Eur. Non ultima la denuncia di Ilary Blasi per abbandono di minore nei confronti di Totti e della nuova compagna Noemi Bocchi, sulla quale il giudice delle indagini preliminari non si è pronunciato.

Sulla vicenda che risale al 2023 la Procura ha già chiesto l'archiviazione, perché non ci sarebbe stato un pericolo concreto per i minori. Archiviazione alla quale Blasi si è opposta presentando un video in Procura a sostegno delle sue tesi. Per la conduttrice infatti Totti e Bocchi avrebbero lasciato i figli di lui fra i 7 e gli 11 anni, dalle 21 alle 24 nella casa di Vigna Clara a Roma Nord per andare a cena fuori.