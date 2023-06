Il volo delle Frecce Tricolori sul cielo di Roma per la Festa della Repubblica (VIDEO) Come da tradizione lo spettacolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma per la Festa della Repubblica. Migliaia di persone in attesa del passaggio in volo.

A cura di Redazione Roma

Come da tradizione le Frecce Tricolori hanno effettuato da pochi minuti il passaggio su piazza Venezia per la Festa delle Repubblica, sfrecciando sopra il Vittoriano per proseguire in linea retta sopra via del Corso. Migliaia i romani con gli occhi all'in sù per vedere il volo della Pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare. Le Frecce hanno volato proprio mentre iniziava la parata militare e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva concluso il suo omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria, accompagnato dalle più alte autorità dello Stato.

Ad accompagnare il Capo dello Stato nelle celebrazioni del 77° anniversario della Repubblica, la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i vertici militari e delle forze di polizia.

Dopo aver deposto una corona di fiori Mattarella e le altre autorità hanno raggiunto la tribuna d'onore allestita su via dei Fori Imperiali. "I valori della scelta del 2 giugno 1946, trasfusi nella Carta costituzionale di cui ricordiamo i 75 anni di vita, continuano a guidarci nel cammino di un'Italia autorevole protagonista in quell'Unione Europea che abbiamo contribuito a edificare. Libertà, uguaglianza, solidarietà, rispetto dei diritti dei singoli e delle comunità sono pilastri fondamentali della nostra Carta costituzionale", così il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio rivolto al capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

I vertici delle forze armata e delle istituzioni assisteranno alla sfilata insieme a migliaia di cittadini assiepati lungo le transenne per vedere i reparti di esercito, marina, aeronautica, carabinieri, polizia ma anche forze di impegno civile, sfilare per le strade di Roma.