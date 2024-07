Il video del colpo in gioielleria che incastra la banda: ladri caricano la cassaforte sul carroattrezzi a Roma Il video di un colpo messo a segno da una banda di malviventi nella notte dello scorso 21 giugno in zona Osteria del Curato a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un video pubblicato su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas incastra la banda di ladri che, nella notte dello scorso 21 giugno, ha messo a segno un furto in una gioielleria di piazza Ilia Peikov, zona Osteria del Curato/Capannelle a Roma.

I ladri hanno forzato la saracinesca, smurato la cassaforte e in seguito, come si vede nel video, l'hanno caricata su un carroattrezzi. Si vedono due uomini (con altri due che li raggiungono successivamente) sistemare la cassaforte sul mezzo e poi ripartire a tutta velocità. Due a bordo del carroattrezzi e altri due a bordo di un'automobile. Tutti e quattro i malviventi avevano il volto coperto da un passamontagna.

Spetterà alle forze dell'ordine tentare di risalire alle loro identità, anche se sono pochissimi i dettagli visibili nel video che potrebbero aiutare gli investigatori a identificare i malviventi. Le indagini sono a cura dei carabinieri della stazione Appia e della compagnia Casilina.

Leggi anche Colpo in gioielleria a Roma, i ladri forzano la saracinesca e scappano con la cassaforte