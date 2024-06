video suggerito

Colpo in gioielleria a Roma, i ladri forzano la saracinesca e scappano con la cassaforte Il fatto è accaduto intorno alle 3 della notte di oggi, venerdì 21 giugno, in piazza Ilia Peikov, nei pressi del Grande Raccordo Anulare. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i ladri avrebbero forzato una saracinesca e portato via la cassaforte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Colpo grosso nella notte in una gioielleria in zona Capannelle a Roma. Il fatto è accaduto intorno alle 3 della notte di oggi, venerdì 21 giugno, in piazza Ilia Peikov, nei pressi del Grande Raccordo Anulare. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i ladri avrebbero forzato una saracinesca e portato via la cassaforte. Il bottino dei malviventi è ancora da quantificare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Appia e della compagnia Casilina, che si stanno occupando delle indagini.

San Basilio, rapina in farmacia: arrestata una 52enne

A San Basilio, periferia Est della Capitale, i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato una donna di 52 anni con l'accusa di rapina. La signora è sospettata di essere responsabile della rapina a una farmacia della zona. Stando a quanto si apprende, la misura cautelare è scattata ieri, quando i militari sono intervenuti presso una farmacia in via Morrovalle, una traversa di via del Casale di San Basilio, e hanno bloccato la donna.

Secondo quanto ricostruito dai militari, poco prima la donna era entrata all'interno del negozio armata di un frammento di alluminio e aveva minacciato una dipendente. Si era poi fatta consegnare il denaro contenuto all'interno della cassa. I carabinieri hanno arrestato la 52enne, hanno sequestrato l'oggetto appuntito e hanno restituito il denaro alla farmacia. L'arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma, che ha disposto l'obbligo di presentazione in caserma per la donna.