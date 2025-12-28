Il suggestivo presepe vivente nelle rovine dell’Antica Monterano: date, orari e costo del biglietto

Presepe vivente nell’Antica Monterano

Torna il suggestivo presepe vivente in costume medievale tra le rovine dell'Antica Monterano. A distanza di sei anni dall'ultima edizione, il borgo a circa 60 chilometri da Roma si rianima grazie a circa 150 figuranti, tra arti e mestieri e altri personaggi. Un'atmosfera unica, che farà immergere il visitatore in uno spettacolo affascinante. Il presepe vivente nell'Antica Monterano è visitabile in tre date: 28 dicembre 2025, 4 e 6 gennaio 2026. Oggi la prima, a partire dalle ore 15 e fino alle 19.

Tra le novità di questa nuova edizione ci sono la realizzazione del presepe con tutte le contrade del paese, uno straordinario e impegnativo lavoro di pulizia e un costoso impianto d'illuminazione. L'orario consigliato per visitare il presepe è a partire dalle 16.30 quando comincia a fare buio e si accendono le luci. Ecco tutte le informazioni su giorni e orari della visita, costo del biglietto e indicazioni su come raggiungere il sito archeologico.

Presepe vivente nell'Antica Monterano: date, orari e costo del biglietto

Alcuni figuranti

Il presepe vivente in costume medievale nell'Antica Monterano è in programma domenica 28 dicembre 2025, domenica 4 e martedì 6 gennaio 2026. L'orario di apertura è dalle 15 alle 19. Il costo del biglietto è di 10 euro, l'ingresso è gratuito per gli under 16. Un'iniziativa fortemente voluta dal nuovo comitato organizzatore del presepe: "Il presepe vivente in costume medievale nell'Antica Monterano è un evento pensato principalmente per bambini e ragazzi – spiega intervistato da Fanpage.it il presidente del nuovo comitato, Pino Argento – Nei 10 euro di biglietto sono compresi il parcheggio gratuito, il trasporto con navetta all'andata e al ritorno e degli assaggi di prodotti tipici locali.

All'ingresso i visitatori ricevono due monete coniate appositamente per il presepe, le "cretelle", che prendono il nome da Porta Cretella, una delle porte d'accesso di Montereano. Con le monete possono prendere assaggi di salumi o formaggi locali, bruschette sale e olio, miele, acquavite e del vino aromatizzato. All'interno del presepe inoltre ci sono bancarelle di oggettistica e prodotti a produzione locale, dove si può acquistare, passando prima a comprare altre monete dal "notaro".

Mura antiche e una costosa illuminazione

L’Antica Monterano

Nell'edizione 2025/2026 del presepe vivente all'Antica Monterano ci sono importanti novità. Tra queste l'evento, che nasce anni fa su iniziativa della Nobile Contrada Carraiola, a partire da quest'anno coinvolge tutte le sei contrade del paese. Ciò ci ha consentito una pulizia accurata del sito archeologico, un lavoro cominciato a giugno scorso, che ha portato anche alla riscoperta di varie mura antiche nascoste dalla vegetazione. "L'effetto scenico quest'anno sarà fantastico, l'Antica Monterano ha un aspetto completamente rinnovato" assicura Argenti. Altra importante novità è l'illuminazione artistica fatta dal Comune di Canale, si tratta di un impianto molto costoso e professionale.

Il convento di San Bonaventura illuminato

Il presepe è arricchiato anche a livello di allestimenti, con la creazione di aree in cui sono state create taverne, attività come il tiro con l'arco e che vedono la partecipazione di gruppi esterni. Figuranti e strutture che non si concentrano più solo nell'area dell'Acquedotto, del Palazzo Ducale, e del Convento di San Bonaventura, ma che si espandono anche all'interno del Pianoro, con capanne, bancarelle, stand gastronimici.

Entusiasta dell'iniziativa il sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli: "Dopo sei anni di assenza torna il presepe vivente in costume medievale all'Antica Monterano. Se particolare interesse è stato rivolto all’illuminazione artistica del sito, non dimentichiamo che finalmente potremo arrivarci (Via Casalini in ingresso e Via Palombara in uscita) con strade nuove recentemente rifatte. L'evento è qualcosa di straordinario ed unico e l’amministrazione comunale aveva il dovere di fare tutto il possibile per collaborare con questo nuovo Comitato. Grazie va anche alla Regione Lazio, che ha concesso un contributo di 5mila euro, integrati da fondi comunali girati al Comitato e investiti sulla viabilità interna all’area della manifestazione".

Come raggiungere il presepe vivente all'Antica Monterano e dove parcheggiare

Le indicazioni per raggiungere l’Antica Monterano (Google Maps)

Per raggiungere il presepe vivente in costume medievale nell'Antica Monterano da Roma in auto prendi la via Cassia (SS2) o la Braccianese (SP 493) in direzione Manziana/Canale Monterano. È possibile lasciare la macchina in un parcheggio gratuito in zona Montevirginio, dove passano le navette dirette all'area del presepe. Gli organzizatori avvisano che è consigliabile indossare abbigliamento e scarpe adeguati a un percorso di trekking. I cani sono amessi solo al guinzaglio e con museruola.