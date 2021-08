La Roma regala un biglietto a chi si vaccina. Ma per entrare allo stadio servirà il tampone L’As Roma metterà a disposizione un gadget ufficiale e un biglietto per un ingresso gratuito allo stadio Olimpico in occasione della partita Roma-Raja Casablanca in programma per sabato 14 agosto. In cambio viene chiesto di effettuare la vaccinazione presso l’hub ‘La Vela’ del Policlinico di Tor Vergata a partire dalle ore 15 di domani, giovedì 12 agosto. Attenzione: anche chi farà il vaccino e avrà il biglietto dovrà fare un tampone prima di entrare allo stadio.

A cura di Enrico Tata

Un biglietto gratis per vedere la partita allo stadio Olimpico per chi si vaccina. Questa è l'iniziativa lanciata dal Policlinico di Roma Tor Vergata e dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con l'As Roma. È in programma per la giornata di domani, giovedì 12 agosto. L'obiettivo è quello di promuovere la vaccinazione anti Covid, ma anche quello di tornare in sicurezza a tifare la propria squadra del cuore allo stadio. La società giallorossa metterà quindi a disposizione un gadget ufficiale e un biglietto per un ingresso gratuito allo stadio Olimpico in occasione della partita Roma-Raja Casablanca in programma per sabato 14 agosto. In cambio viene chiesto di effettuare la vaccinazione presso l'hub ‘La Vela' del Policlinico di Tor Vergata a partire dalle ore 15. Si può prenotare la vaccinazione sul sito ufficiale della Regione Lazio: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. Il biglietto è gratis anche per gli eventuali accompagnatori dei ragazzi under 18 anni. Una nota del Policlinico di Roma Tor Vergata ricorda che in ogni caso per l'ingresso allo stadio è necessario il green pass o un tampone negativo nelle ultime 48 ore.

Attenzione: questo significa che anche chi ha fatto il vaccino, e quindi ha ottenuto il biglietto gratis, dovrà effettuare un tampone per entrare allo stadio. Il green pass, infatti, è valido soltanto dopo la seconda dose di vaccino, e nel caso di quello monodose Johnson&Johnson, soltanto il 14esimo giorno dopo la somministrazione.

Ritorno allo stadio, il 14 l'amichevole Roma – Raja Casablanca

La partita è in programma sabato 14 agosto alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Sarà la prima partita che i tifosi potranno vedere allo stadio dopo Roma-Lecce giocata il 23 febbraio 2020. La Roma in quest'occasione giocherà un'amichevole con il Raja Club Athletic di Casablanca. I biglietti interi costano 14 euro per le curve, 20 per i distinti, 25 euro per la Tribuna Tevere e 35 euro per la Tribuna Montemario.