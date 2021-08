Biglietto gratis per la partita allo Stadio Olimpico ai giovani che si vaccinano: come fare Il Policlinico di Tor Vergata e la Croce Rossa Italiana, in collaborazione con l’AS Roma hanno lanciato un’iniziativa per incentivare le vaccinazioni tra i giovani. I ragazzi tra i 12 e i 20 anni che si vaccineranno il 12 agosto alla Vela, riceveranno un biglietto gratis per la partita del 14 agosto allo Stadio Olimpico.

A cura di Alessia Rabbai

Biglietti gratis per la partita del 14 agosto allo Stadio Olimpico per i giovani che si vaccinano e se minorenni, anche per il loro accompagnatore. Ad annunciare l'iniziativa la Regione Lazio, che ha diffuso l'iniziativa lanciata dal Policlinico di Tor Vergata, dall'AS Roma e della Croce Rossa Italiana, in occasione del match Roma – Raja Casablanca. Queste le informazioni da seguire se si vuole aderire, cogliendo l'occasione con un doppio vantaggio: da una parte sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, contribuendo in prima persona a contenere la diffusione del contagio facendo la propria parte, dall'altra guardare gratuitamente la partita di sabato allo stadio. Per ricevere il vaccino usufruendo dell'iniziativa è necessario recarsi presso l'hub vaccinale della Vela giovedì 12 agosto. “Torniamo allo Stadio, vacciniamoci!" è lo slogan dell'evento che ha come obiettivo quello di promuovere la vaccinazione e tornare in sicurezza allo stadio e negli altri luoghi sportivi di aggregazione. A sostenere la campagna i giocatori Pepe Reina e Bryan Cristante.

Come ottenere il biglietto gratis per lo Stadio Olimpico con il vaccino

Possono aderire all'iniziativa i tifosi dai dodici ai vent'anni di età. Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali poter ottenere il biglietto della partita allo Stadio Olimpico gratis con il vaccino è necessario prenotarsi al link regionale prenotavaccino-covid.regione.lazio.it e presentarsi a partire dalle ore 15 del 12 agosto 2021. L’AS Roma metterà a disposizione dei tifosi che effettueranno la vaccinazione presso l’hub ‘La Vela’ del Policlinico di Tor Vergata un gadget ufficiale della propria squadra del cuore, oltre al biglietto gratis per ragazze e ragazzi dai dodici ai vent'anni, e per i minorenni usufruiranno della gratuità anche i genitori o gli accompagnatori. Per accedere allo stadio è necessario il green pass o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.