Il prof di chimica accusato di stalking dal suo ex studente: gelosia e appostamenti sotto casa “Usava una app per controllare se fossi online, ha iniziato a parlar male di me ai nostri amici comuni, mi sentivo seguito e ho lasciato la palestra. Ho iniziato ad aver paura, mi facevo sempre accompagnare, temevo di incontrarlo e portavo con me uno spray al peperoncino”, ha raccontato il ragazzo.

A cura di Enrico Tata

Un professore di chimica, 37 anni, è accusato di stalking nei confronti di un suo ex studente, più giovane di lui di 10 anni. I fatti risalgono al 2017, quando l'insegnante aveva 31 anni e il suo studente 21. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, non c'è stata alcuna minaccia né alcun atteggiamento violento. Ma il prof ha cominciato insistentemente a seguire il suo ex alunno, nonostante lui gli avesse fatto capire in tutti i modi che non voleva una relazione.

Appostamenti sotto casa, scene di gelosia, una presenza costante e indesiderata nella vita del ragazzo. Come detto, nessuna violenza fisica, nessuna minaccia, ma gli episodi inquietanti non sono mancati, come gli appostamenti sotto casa e al Coming Out, il locale della gay street di Roma dove il fidanzato del giovane lavorava. Fatti che hanno convinto il giovane a sporgere denuncia e adesso l'insegnante di chimica. in servizio presso un istituto tecnico della Capitale, dovrà sostenere un processo.

I due si sono conosciuti in una scuola di un piccolo paesino del Friuli, poi si sono incontrati nuovamente nella Capitale. Erano rimasti in contatto e si frequentavano. Ma, come detto, a un certo punto l'insegnante comincia a mostrarsi troppo geloso e possessivo. "Avevo deciso di allontanarmi un po’ alla volta per non ferirlo, poi, esasperato, gli dissi di lasciarmi stare e credevo bastasse. Usava una app per controllare se fossi online, ha iniziato a parlar male di me ai nostri amici comuni, mi sentivo seguito e ho lasciato la palestra. Ho iniziato ad aver paura, mi facevo sempre accompagnare, temevo di incontrarlo e portavo con me uno spray al peperoncino", ha raccontato il ragazzo.