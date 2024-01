Il primo nato nel 2024 si chiama Daniele: la madre ha partorito a mezzanotte e 40 secondi al Gemelli Il neonato pesa tre chili e mezzo e sta bene. I genitori lo hanno chiamato Daniele, è nato a mezzanotte e 40 secondi al Policlinico Gemelli di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Si chiama Daniele e pesa tre chili e mezzo il primo bimbo nato nel 2024. Il piccolo, venuto alla luce con parto spontaneo al Policlinico Gemelli di Roma, è nato a mezzanotte e quaranta secondi. La mamma è originaria del Venezuela, il padre è italiano. "È andato tutto bene, il bimbo è in salute", ha dichiarato Antonio Lanzone, primario dell'area ostetrica del policlinico Gemelli, confermando la notizia.

Daniele non è stato l'unico bimbo a nascere con i fuochi d'artificio. A contendersi il ‘titolo' di primo nato nel 2024, anche Elisa e Ludovico, nati alla Santa Famiglia di Prati, e Valerio, nato invece all'ospedale Cristo Re. Rispettivamente di 3,1 chili, 2,8 e 3 chili di peso. Tutti e quattro sono nati con parti spontanei e stanno bene, così come le madri.

"Auguro a Valerio e ai suoi genitori il meglio per questo nuovo capitolo della loro vita e ringrazio la nostra equipe impegnata in una notte di festa a far sì che questo momento speciale diventasse realtà – ha dichiarato il dottor Francesco Giglio, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Cristo Re – Il nostro punto nascita continua a investire molto sul parto naturale grazie a un gruppo di professionisti di altissimo livello, con grande rispetto della fisiologia e della naturalità della nascita in sicurezza".