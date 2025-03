video suggerito

Il portiere della Roma Gollini vittima di un furto in auto: rubate 3 maglie giallorosse, pc e borsa Il portiere giallorosso Pierluigi Gollini si è accorto di quanto avvenuto e ha subito avvertito la polizia di Porta Pinciana, che tuttora sta indagando e sta cercando di risalire al responsabile. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre maglie da allenamento della Roma, un computer (che non conteneva dati sensibili) e una borsa Louis Vuitton. Questo il bottino del ladro che questa notte ha rotto il finestrino dell'automobile del secondo portiere dell'As Roma, Pierluigi Gollini, e ha rubato tutto ciò che ha trovato all'interno.

Il furto nella notte a Porta Pinciana

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il furto è stato commesso intorno all'1.15 di questa notte in via di Porta Pinciana. Il portiere giallorosso si è accorto di quanto avvenuto e ha subito avvertito la polizia di Porta Pinciana, che tuttora sta indagando e sta cercando di risalire al responsabile. Come anticipato, il ladro ha rubato un Pc, tre magliette e una borsa.

Chi è Pierluigi Gollini

Poche ore prima del furto Gollini era impegnato allo stadio Olimpico per la partita vinta dalla Roma sul Como per 2 a 1. In porta, come di consueto, ha giocato Svilar e Gollini è rimasto per tutto il tempo in panchina.

Nato a Bologna nel 1995 ma originario della provincia di Ferrara, è stato dal 2018 al 2021 il portiere titolare dell'Atalanta. In seguito ha giocato come secondo portiere al Tottenham, alla Fiorentina, al Napoli e al Genoa. A gennaio è stato acquistato a titolo definitivo dalla Roma per 1 milione di euro.